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В деле Иванова о растрате фигурирует сбежавший за границу банкир Бугаевский

В деле Иванова о растрате фигурирует сбежавший за границу банкир Бугаевский

Экс-председатель правления банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский фигурирует в новом деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова о растрате в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

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