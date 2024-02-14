Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 073 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Погиб "Цезарь Куников"

Погиб "Цезарь Куников"

Ночью Черноморский Флот потерял БДК "Цезарь" Куников. Если с воздушной атакой справились (в районе Крыма было сбито 6 дронов), то с морскими беспилотниками снова не справились.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Лагуткин
Звиздишь пока только ты.  Бухту я видел. Закрыть стоянку военных кораблей боновыми заграждениями гораздо дешевле, чем строить новые корабли. Да и крылатые ракеты до кораблей долетать не должны. Для этого ПВО и морская авиация  существует для прикрытия морских баз. Непонятно, что для тебя радостного в гибели российских кораблей!?  Ты почему-то  всегда скачешь, когда у бандеровцев что-то получается.  Ты, похоже, сайты  перепутал.
Ответить
1 час.
Александр Лагуткин
Доказательством являются поставки вооружения бандеровцам. Значит США - участник конфликта на стороне Украины.  Самолет разведчик там не учебные полеты совершает. Его нужно валить. И никому ничего не доказывать. Уважать себя пора. Хватит России терпилой быть и потери считать. Уже вовсю наши приграничные города бомбят американским вооружением. А ты что-то доказывать предлагаешь.   Наши нефтепроводы США грохнули когда это им захотелось. И никому ничего не доказывали и не оправдывались. А мы только утираемся. Да &quot;жесты доброй воли&quot; демонстрируем. А демонстрировать нужно готовность отвечать на вызовы, провокации и удары.  Ковбои всегда понимали только силу.  Всё остальное для них - только слабость.
Ответить
1 час.
Александр Лагуткин
пятый
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх