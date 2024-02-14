Погиб "Цезарь Куников"

Звиздишь пока только ты. Бухту я видел. Закрыть стоянку военных кораблей боновыми заграждениями гораздо дешевле, чем строить новые корабли. Да и крылатые ракеты до кораблей долетать не должны. Для этого ПВО и морская авиация существует для прикрытия морских баз. Непонятно, что для тебя радостного в гибели российских кораблей!? Ты почему-то всегда скачешь, когда у бандеровцев что-то получается. Ты, похоже, сайты перепутал.

Александр Лагуткин

Доказательством являются поставки вооружения бандеровцам. Значит США - участник конфликта на стороне Украины. Самолет разведчик там не учебные полеты совершает. Его нужно валить. И никому ничего не доказывать. Уважать себя пора. Хватит России терпилой быть и потери считать. Уже вовсю наши приграничные города бомбят американским вооружением. А ты что-то доказывать предлагаешь. Наши нефтепроводы США грохнули когда это им захотелось. И никому ничего не доказывали и не оправдывались. А мы только утираемся. Да "жесты доброй воли" демонстрируем. А демонстрировать нужно готовность отвечать на вызовы, провокации и удары. Ковбои всегда понимали только силу. Всё остальное для них - только слабость.