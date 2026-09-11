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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Загитова получила штрафы за 124 нарушения ПДД в этом году – на общую сумму 205 тысяч рублей («Mash на спорте»)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова  получила штрафы за 124 нарушения ПДД в 2026 году на общую сумму 205 тысяч рублей.

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