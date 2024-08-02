Политика как он...
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Политика как она есть

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Правоохранители заявили, что экс-замглавы МО Булгаков сотрудничает со следствием

Правоохранители заявили, что экс-замглавы МО Булгаков сотрудничает со следствием

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный в рамках уголовного дела о коррупции, сотрудничает с органами предварительного следствия, пытаясь доказать свою невиновность, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

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