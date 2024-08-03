Вице-премьер Киргизии призвал РФ не ограничивать работу мигрантов из республики

В случае, если возможные ограничения на работу мигрантов в России распространятся на граждан Киргизии, властям республики будет очень сложно обосновать смысл участия в Евразийском экономическом сообществе.
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