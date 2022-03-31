ВС России уничтожили крупные базы горючего ВСУ в Днепропетровске, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске

Крупные базы горючего, снабжавшие топливом ВСУ, были уничтожены высокоточными крылатыми ракетами вчера в ходероссийской специальной военной операции по защите республик Донбасса.
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