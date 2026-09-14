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Новости Липецка

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в Липецке пятеро подростков пострадали при взрыве патрона для противогаза – СК

в Липецке пятеро подростков пострадали при взрыве патрона для противогаза – СК

Пятеро подростков получили ожоги и травмы из-за неосторожного обращения с патроном для противогаза, трое госпитализированы, двое находятся в тяжёлом состоянии.

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