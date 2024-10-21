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Каждый услышал то, что хотел услышать. А что услышали мы?

Каждый услышал то, что хотел услышать. А что услышали мы?

Майор Гром 18.10 Путин отвечал на вопросы СМИ из стран-участниц БРИКС. Начал он во вступительном слове с того, что отметил: у России «количество друзей и единомышленников» растёт.

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