Володин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове

ВИ

Вася Искандер

Володин провел через Думу закон о запрещении в России англосаксонских слов и выражений, особенно нового формата, которыми современные словесные русофобы, на телевидении и радио заменяют традиционные, давно применяемые,русские слова и выражения, но, как говорят, а воз и ныне там, т.е. как пропагандировали с экрана телевизора эти самые англосаксонские слова так и пропагандируют Различные вау, лайвхаки и др. словесная англосаксонская дребедень до сих пор слышится с экрана и вкладывается в уши и мозги молодежи, что очень прискорбно, но закон принят, а кто и как будет контролировать его исполнение не ясно.