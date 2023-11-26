"Предательская среда" – В Госдуме раскритиковали отношение футболистов к СВО

В Госдуме обвинили футболистов в нежелании помогать армии.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв (партия "Родина") раскритиковал футболистов за то, что они не хотят помогать армии и отчислять часть своих огромных доходов на нужды СВО, пишут РИА "Новости".
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