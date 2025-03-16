Записки астраханского натуралиста. Почему клювы разные

Автор рубрики - Владимир Паньков. А вы когда-нибудь обращали внимание на то, что у птиц очень разные клювы? Короткие и длинные, прямые и изогнутые, тонкие и мощные – природа наделила каждый вид пернатых наиболее подходящим для него инструментом.