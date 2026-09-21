Стоимость подсолнечного масла в России снизилась на 9,8% за неделю

Стоимость подсолнечного масла в России за неделю снизилась на 9,8%, за два месяца — на 16%. Сокращение экспорта из-за логистических ограничений привело к падению цен.
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