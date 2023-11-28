BI: Украинские военные используют пулеметы Максима времен Первой мировой войны

Вооруженные силы Украины используют в зоне СВО пулеметы системы Максима образца 1910 года. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на опубликованные в интернете фотографии украинских военных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии