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BI: Украинские военные используют пулеметы Максима времен Первой мировой войны

BI: Украинские военные используют пулеметы Максима времен Первой мировой войны

Вооруженные силы Украины используют в зоне СВО пулеметы системы Максима образца 1910 года. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на опубликованные в интернете фотографии украинских военных.

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