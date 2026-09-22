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Тест: угадайте мультфильм СССР по первой фразе. Помните, как начинаются любимые истории?

Тест: угадайте мультфильм СССР по первой фразе. Помните, как начинаются любимые истории?

Для фанатов советской мультипликации.Советские мультфильмы многие из нас помнят почти наизусть. Стоит услышать знакомую песенку, увидеть одного героя или вспомнить забавную реплику — и в голове сразу возникает целая история.

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