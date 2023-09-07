Erl Schweizer

СССР одержал победу над фашистской Германией, потеряв в этой жесточайшей битве более 25 миллионов самых непоколебимых патриотов Отечества, людей всех республик Союза. СССР не потребовал адекватной контрибуции и за разрушенные города и села. Сегодня ЕС, в котором Германия занимает лидирующие позиции, имеет четко сформулированную программу нанесения России максимального экономического ущерба. Такова благодарность за идиотскую формулу Россия - щедрая душа. Снова льется кровь народов России. Предложение: российским властям пора быть адекватными, дела вести только с людьми чести в Германии, например с Сарой Вагенкнехт. Желает власть Германии переговоры с Россией - только с Сарой Вагенкнехт и ее соратниками, иначе никак. За заморозку российских активов, за санкции - нулевое экономическое сотрудничество на срок, равный ЕСовским санкциям. Это адекватность, жаль что будет все иначе, Россия - щедрая душа ... .