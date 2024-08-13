Дарью Трепову* экстренно госпитализировали в тюремную больницу

Она осуждена на 27 лет за теракт в Петербурге Осужденную на 27 лет за теракт против военкора Владлена Татарского Дарью Трепову* (внесена в список террористов и экстремистов) экстренно увезли в тюремную больницу Мордовии.
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