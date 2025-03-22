Бывший чемпион мира по боксу Джордж Форман умер в 76 лет

Американский боксер Джордж Форман умер в возрасте 76 лет. Причина смерти не называется. Форман дважды становился чемпионом мира в тяжелом весе и завоевал олимпийское золото в 1968 году, он также известен своим противостоянием с Мохаммедом Али .