Дима Билан полностью погасил кредит за дом в Подмосковье

Певец Дима Билан сообщил, что полностью рассчитался с кредитом за дом мечты в Подмосковье. В интервью StarHit артист признался, что сумма выплат была значительной, но теперь он избавился от финансового бремени.
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