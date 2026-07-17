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Дима Билан полностью погасил кредит за дом в Подмосковье

Дима Билан полностью погасил кредит за дом в Подмосковье

Певец Дима Билан сообщил, что полностью рассчитался с кредитом за дом мечты в Подмосковье. В интервью StarHit артист признался, что сумма выплат была значительной, но теперь он избавился от финансового бремени.

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