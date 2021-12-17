Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты ( в этой рубрике размещаются посты наших подписчиков) Могут ли наказать за обилие одуванчиков на садовом участке? Бывает год грибной, бывает яблочный, а этот— одуванчиковый! Эти солнечные и жизнерадостные цветочки радуют взгляд и добавляют позитивного настроения в трудные дни самоизоляции.
Популярные статьи
- Хочу поддержать доброе имя и честь российского офицера, гражданина Российской Федерации Путина Владимира
- Он вёл конвой из 800 военнопленных, но принять должны были только 400. Убивать остальных он отказался
- Прививка БЦЖ делалась беспрекословно, к купанию в канавах родители относились снисходительно — моё послевоенное детство
Свежие комментарии