Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты ( в этой рубрике размещаются посты наших подписчиков) Могут ли наказать за обилие одуванчиков на садовом участке? Бывает год грибной, бывает яблочный, а этот— одуванчиковый! Эти солнечные и жизнерадостные цветочки радуют взгляд и добавляют позитивного настроения в трудные дни самоизоляции.