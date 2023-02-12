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Ничушкин без очков в 5 матчах подряд. У него 4 броска и 1 блок за 21:42 с «Флоридой»

Валерий Ничушкин остался без очков в 5 матчах подряд. Форвард «Колорадо» принял участие в игре регулярного чемпионата с «Флоридой» (5:3).

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