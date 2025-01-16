Представители Байдена и Трампа обсудили угрозы внутренней безопасности

Члены администрации действующего президента США Джо Байдена и представители команды избранного главы Белого дома Дональда Трампа провели встречу, на которой обсудили основные угрозы внутренней безопасности страны.
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