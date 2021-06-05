Приколисты

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Молодая охотница за деньгами...

Молодая охотница за деньгами...

Пост о взаимоотношениях мужчины и женщины, когда обе стороны, что называется "в поиске". Только вот поиск у каждого свой.

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Алексей Bristlie
Всё верно. А то она уже захотела и рыбку съесть, и на шею сесть.
Елена
Тот еще скупердяй: уж на 2-е свидание мог подарить букетик, иначе это выглядит, как собачья свадьба..., похоже герой таковым и является. И, да, за молодое тело надо платить, как бы цинично это нене звучало.
Владимир Минаков
А с чего Вы взяли, что мужчина даме ничего, в т.ч. цветы, не подарил? При общении были и ухаживания, и накрытая поляна... Почему Вы считаете, что взаимоудовлетворение и профилактика организму нужны только мужчине, а дама так, потрындеть о погоде пришла? Вы обувь покупая, её меряете? И в этом случае произошла и примерка как частей тела, так и душ, совместимость характеров и хотелок. Дама показала меркантильность, мелочность - отношения ей нужны, как вид заработка. Осталось прейскурант на услуги предоставить. Вот только она попутала сожительство, когда у каждого есть обязанности, с кабинетом в борделе...
Wlad Wlad
Бытовая проституция - это МЕРЗОСТЬ. В отличии от профессиональной, которая ПРОСТО РАБОТА.
Николай
Сам к ней подкатил, чего теперь жаловаться. Он бы ещё в книге жалоб и предложений магазина с той кассиршей эту статью написал. Только определение к слову "воланать" надо дать. Я вот не знаю. Наверно, это то же самое, что "бадминтонить", только без ракетки.
елена смирнова
Козел!!!

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