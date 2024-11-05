Кто в Омской области будет получать по 25 тыс. рублей за воспитание детей? Власти опубликовали список новых обладательниц медали «Материнская слава».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Кто в Омской области будет получать по 25 тыс. рублей за воспитание детей? Власти опубликовали список новых обладательниц медали «Материнская слава».