Забыл закрыть окно перед мойкой: 25 уморительных неудач

Ошибки — неотъемлемая часть нашей жизни. Сколько бы раз вы ни играли на гитаре, ни пекли печенье по одному и тому же рецепту или ни проявляли плёнку фотоаппарата, всегда есть вероятность, что что-то пойдёт не так.