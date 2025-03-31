Забыл закрыть окно перед мойкой: 25 уморительных неудач

Ошибки — неотъемлемая часть нашей жизни. Сколько бы раз вы ни играли на гитаре, ни пекли печенье по одному и тому же рецепту или ни проявляли плёнку фотоаппарата, всегда есть вероятность, что что-то пойдёт не так.
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