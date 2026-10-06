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Макрон: наше ядерное сдерживание показало способность защитить нас

Макрон: наше ядерное сдерживание показало способность защитить нас

Испытательный пуск баллистической ракеты М51 в версии М51.3 еще раз показал способность Франции защитить французов и продолжать делать это дальше, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, 6 октября пишет французская газета 20 Minutes.

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