Frankfurter Rundschau: возмездие Путина по отношению к Финляндии разозлило Запад

Вся практика отношений с такими соседями говорит о том что они сиюминутные и в любой момент могут подвергаться эскалации! Стоит ли снова с ними вести какие либо отношения впредь!?)) Это по сценарию граблей! Убрали снова поставили! Типа туда сюда обратно!

Анастасия Гончарова

а вам не кажется что Финляндия это как бы Россия, и мы её никому не дарили! вот пусть и спрашивают теперь с "временщика вождя пролетариата" чья Финляндия! да и Аляску пора домой возвращать..много еще работы предстоит за чьи то косяки и подарки...