Добрый Мир
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Добрый Мир

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Frankfurter Rundschau: возмездие Путина по отношению к Финляндии разозлило Запад

Frankfurter Rundschau: возмездие Путина по отношению к Финляндии разозлило Запад

Президент Владимир Путин. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин Предупреждения президента РФ Владимира Путина по отношению к Финляндии начали сбываться, что разозлило коллективный Запад.

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Финляндия, 5 млн.населения.Куда ты лезешь?1 сармат и нет фиников...
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18 час.
vagas Karlito
Вся практика отношений   с такими соседями говорит о том что они сиюминутные и в любой момент могут подвергаться эскалации! Стоит ли снова с ними вести какие либо  отношения впредь!?)) Это по сценарию граблей! Убрали снова поставили! Типа туда сюда обратно!
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17 час.
Анастасия Гончарова
а вам не кажется что Финляндия это как бы Россия, и мы её никому не дарили! вот пусть и спрашивают теперь с &quot;временщика вождя пролетариата&quot; чья Финляндия! да и Аляску пора домой возвращать..много еще работы предстоит  за  чьи то косяки и подарки...
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15 час.

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