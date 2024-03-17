Президент Владимир Путин. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин Предупреждения президента РФ Владимира Путина по отношению к Финляндии начали сбываться, что разозлило коллективный Запад.
Frankfurter Rundschau: возмездие Путина по отношению к Финляндии разозлило Запад
Комментарии
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Акимова Татьяна
Финляндия, 5 млн.населения.Куда ты лезешь?1 сармат и нет фиников...
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18 час.
vagas Karlito
Вся практика отношений с такими соседями говорит о том что они сиюминутные и в любой момент могут подвергаться эскалации! Стоит ли снова с ними вести какие либо отношения впредь!?)) Это по сценарию граблей! Убрали снова поставили! Типа туда сюда обратно!
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17 час.
Анастасия Гончарова
а вам не кажется что Финляндия это как бы Россия, и мы её никому не дарили! вот пусть и спрашивают теперь с "временщика вождя пролетариата" чья Финляндия! да и Аляску пора домой возвращать..много еще работы предстоит за чьи то косяки и подарки...
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15 час.
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