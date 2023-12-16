Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 64 года

В 1959 году в этот день вышло Постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления.
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