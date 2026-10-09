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Царьград

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Угроза распространения ящура в Забайкалье: введен режим повышенной готовности

Угроза распространения ящура в Забайкалье: введен режим повышенной готовности

В Забайкальском крае введён режим повышенной готовности из‑за угрозы распространения ящура.Из‑за риска заноса ящура из сопредельных стран в Забайкальском крае с 8 октября 2026 года введён режим повышенной готовности.

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