Путин: Россию ждет масштабная работа по возрождению ее исторических регионов

Российской Федерации предстоит масштабная работа по возрождению ее исторических регионов. На это, как передает РИА Новости, в своем поздравлении по случаю Дня воссоединения с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями указал президент Владимир Путин.