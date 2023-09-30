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Путин: Россию ждет масштабная работа по возрождению ее исторических регионов

Путин: Россию ждет масштабная работа по возрождению ее исторических регионов

Российской Федерации предстоит масштабная работа по возрождению ее исторических регионов. На это, как передает РИА Новости, в своем поздравлении по случаю Дня воссоединения с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями указал президент Владимир Путин.

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