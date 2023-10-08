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Тихие союзники России и прекрасный новый мир

Тихие союзники России и прекрасный новый мир

Защищаясь от украинской бандеровщины и американского гегемонизма, мы всё же воюем не только против кого-то, но и за что-то.

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Комментарии
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Валерий Ворожищев
Сложная философия, но всё по делу.
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8 час.
Natalija Osminina
&quot;Положение России, после победы над США осложнится тем, что она вряд ли окажется единственным гегемоном&quot;-  вопрос первый: А каким образом Россия победит США?  Да так, чтобы после её победы образовалось еще  4-5 будущих центров силы, которые будут конкурировать с победителем за гегемонию?)) Бред какой-то.  Россия может победить США только в случае краха глобальной Финансовый структуры мира, когда рухнут все страны, но Россия поднимется быстрее всех. Потому что имеет ВСЁ: территорию, газ, нефть, воду, полезные ископаемые, удобрения, хлеб. И главное- ОПЫТ работы по примерению разных стран в союзе &quot;прекрасного нового мира будущего&quot;- многополярного и полицентричного.   И с примирением  тигров с ягнятами никто кроме  Русского мира не справится. Не Китай же будет примерять все страны мира с его единственным  опытом примирения Ирана с саудитами.  Или, к примеру, Бразилия или Индия.  НИКТО кроме России, многонациональной страны.  Это же очевидно, Странно, что автор упустил это очевидное из своих умствований.
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5 час.

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