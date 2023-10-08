Тихие союзники России и прекрасный новый мир

Natalija Osminina

"Положение России, после победы над США осложнится тем, что она вряд ли окажется единственным гегемоном"- вопрос первый: А каким образом Россия победит США? Да так, чтобы после её победы образовалось еще 4-5 будущих центров силы, которые будут конкурировать с победителем за гегемонию?)) Бред какой-то. Россия может победить США только в случае краха глобальной Финансовый структуры мира, когда рухнут все страны, но Россия поднимется быстрее всех. Потому что имеет ВСЁ: территорию, газ, нефть, воду, полезные ископаемые, удобрения, хлеб. И главное- ОПЫТ работы по примерению разных стран в союзе "прекрасного нового мира будущего"- многополярного и полицентричного. И с примирением тигров с ягнятами никто кроме Русского мира не справится. Не Китай же будет примерять все страны мира с его единственным опытом примирения Ирана с саудитами. Или, к примеру, Бразилия или Индия. НИКТО кроме России, многонациональной страны. Это же очевидно, Странно, что автор упустил это очевидное из своих умствований.