Ракетный удар по военным аэродромам ВСУ и «Кинжал» для особого объекта в Киеве: Карта специальной военной операции на Украине на 27 июня 2024 года Юлия СоколоваСегодня ночью в результате комбинированной атаке с применение беспилотников типа «Герань», тактической авиации Су-34/35/57, Баллистики, а также носителей гиперзвуковых ракет X-47М2 «Кинжал» и ОКР «Калибр» был нанесен массированный удар по объектам противника.