Аналитики выяснили, сколько петербуржцев нуждаются в похвале от руководства

Так ответили 40 процентов респондентов В Петербурге критика руководства чаще стимулирует работу менеджеров по продажам и дизайнеров, похвала – маркетологов и бухгалтеров, рассказали аналитики сервиса Superjob.
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