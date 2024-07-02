Что добавить в горшок для улучшения состояния герани – эти крошки обеспечат обилие бутонов и зеленую листву Евгения КомароваПеларгонии, известные также как герани, проявляют отличную реакцию на разнообразные самодельные удобрения, что делает их популярными среди любителей домашнего цветоводства.