Что добавить в горшок для улучшения состояния герани – эти крошки обеспечат обилие бутонов и зеленую листву Евгения КомароваПеларгонии, известные также как герани, проявляют отличную реакцию на разнообразные самодельные удобрения, что делает их популярными среди любителей домашнего цветоводства.
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