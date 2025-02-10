Производство FPV-дронов на Украине выросло в 10 раз

Каждый месяц украинская армия получает около 200 тыс. FPV-дронов. При этом, как сообщил заместитель главы оборонного ведомства Украины Иван Гаврилюк, в начале 2024 года этот показатель составлял порядка 20 тыс.
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