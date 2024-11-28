Коэффициент фиксации прибыли до уровня долгосрочными холдерами вырос до уровня 2,86

Анализ on-chain данных показывает, что долгосрочные холдеры Bitcoin начали фиксировать прибыль. Коэффициент прибыльности их лонгов вырос до уровня 2,86, что выше прибыли в момент обновления исторических максимумов BTC.
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