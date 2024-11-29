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Закон, порядок, государство

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В Карачаево-Черкесской Республике сотрудники республиканской полиции пресекли деятельность сети игорных заведений

Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесской Республике в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявили, задокументировали и при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность сети нелегальных игорных заведений.

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