Грузия пошла в отказ…

Совать во все мировые события свой нос, для Украины это кажется нормальным и главным. Вероятно, в своей стране все так «хорошо», что украинские политики решили раздавать советы Грузии, в которой западные лидеры пытаются раскачать очередной майдан.
Совать во все мировые события свой нос, для Украины это кажется нормальным и главным. Вероятно, в своей стране все так «хорошо», что украинские политики решили раздавать советы Грузии, в которой западные лидеры пытаются раскачать очередной майдан.
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