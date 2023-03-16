СССР-Россия

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  • Виктор Вишневский
    Надо было ещё в 2008 году добивать до конца, а не останавливаться на полпути...Мятеж в Грузии. Н...
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    здеся вообщето КитайсяСмотришь на карты...

Грузия пошла в отказ…

Грузия пошла в отказ…

Совать во все мировые события свой нос, для Украины это кажется нормальным и главным. Вероятно, в своей стране все так «хорошо», что украинские политики решили раздавать советы Грузии, в которой западные лидеры пытаются раскачать очередной майдан.

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