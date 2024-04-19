Жители Смоленска боятся не досчитаться деревьев после работ в саду "Блонье"

В пресс-центре мэрии уверяют, что все насаждения в безопасности Обеспокоенные обликом сада Блонье после окончания ремонтных работ смоляне отмечают, что сейчас некоторые деревья находятся в плохом состоянии.
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