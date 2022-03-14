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МИД России обозначил главное условие урегулирования ситуации на Украине

МИД России обозначил главное условие урегулирования ситуации на Украине

Москва и Киев уже провели несколько раундов переговоров, чтобы решить кризисную ситуацию на Украине, из-за которой наша страна была вынуждена признать независимость ДНР и ЛНР, а также начать специальную военную операцию по защите мирного населения.

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