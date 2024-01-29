Фигуристка Гущина выиграла чемпионат Петербурга и ответила на вопросы про лишний вес

Ксения заявила, что уход Мозалёва никак не повлиял на её тренировки. Новоиспечённая чемпионка Петербурга по фигурному катанию Ксения Гущина заявила, что ей неприятно слушать замечания о лишнем весе фигуристов.
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