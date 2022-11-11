Минобороны России опубликовало кадры награждения военнослужащих Воздушно-десантных войск, проявивших мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции

Командующий ВДВ поблагодарил военнослужащих «крылатой пехоты» за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, а также пожелал всего наилучшего и скорейшего возвращения домой с Победой! .
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