Контент-директор как психотерапевт: неочевидные навыки для неочевидной должности

«Кот на презентации» и другие неожиданные требования к менеджеру по контент-маркетингу — эти материалы помогут вам понять требования к современному контент-маркетологу и узнать, как стать востребованным лидером.
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