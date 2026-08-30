Арыклы: Спасено 100 пассажиров с тонущего парома у Северного Кипра

У берегов Северного Кипра перевернулся паром с почти 270 пассажирами. Министр транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Эрхан Арыклы сообщил, что около 100 спасённых доставлены в порт Гирне для госпитализации.
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