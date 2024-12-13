Морозная погода в Архангельской области сохранится ещё несколько дней

Гидрометцентр Северного УГМС представил прогноз погоды в Поморье на выходные дни и следующую неделю.По данным синоптиков, в предстоящие выходные, 14 и 15 декабря, в Архангельской области ожидается ясная морозная погода.
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