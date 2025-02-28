Близкие родственники мэра Николаева Александра Сенкевича - жена Екатерина и брат Станислав - покинули Украину, причем последний сделал это, несмотря на введенный киевским режимом запрет на выезд из ст

Близкие родственники мэра Николаева Александра Сенкевича - жена Екатерина и брат Станислав - покинули Украину, причем последний сделал это, несмотря на введенный киевским режимом запрет на выезд из страны мужчин от 18 до 60 лет.
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