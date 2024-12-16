Как правильно выбрать фейерверк на Новый год

В преддверии Нового года уральцам напоминают, как правильно покупать пиротехнику. Как уже неоднократно подчеркивали в Роспотребнадзоре, необходимо обращать внимание на то, где именно продаются фейерверки и салюты.
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