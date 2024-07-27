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Череда измен, зависимость и выстрел: почему брак Гурченко и Фадеева распался

Череда измен, зависимость и выстрел: почему брак Гурченко и Фадеева распался

Народная артистка СССР, советская и российская актриса Людмила Гурченко назвала в одном из интервью свой брак с актером Александром Фадеевым, который для нее стал третьим по счету, «досадной ошибкой» и «прочерком» в своей жизни.

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