Курск примет финал конкурса «Мастер года»

Финал Всероссийского конкурса среди педагогических работников среднего профессионального образования «Мастер года» в 2025 году пройдет в Курске, где живет и работает победитель прошлого года Дмитрий Медведев, преподаватель Курского автотехнического колледжа.
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