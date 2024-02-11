«Спад ускоряется»: почему на Западе заявили о потере Германией статуса промышленной сверхдержавы

Основы промышленной системы Германии «падают, как домино», а США отдаляются от Европы и стремятся конкурировать со своими трансатлантическими союзниками, заявили в одном из ведущих информагентств США Bloomberg.
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