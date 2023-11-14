Пентагон оценил возможность F-16 изменить ситуацию на поле боя для ВСУ

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл рассказал, что поставки западными государствами Киеву истребителей F-16 повысит потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом признав, что самолеты не смогут в корне изменить ситуацию на поле боя, сообщает ТАСС.
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