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Пентагон оценил возможность F-16 изменить ситуацию на поле боя для ВСУ

Пентагон оценил возможность F-16 изменить ситуацию на поле боя для ВСУ

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл рассказал, что поставки западными государствами Киеву истребителей F-16 повысит потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом признав, что самолеты не смогут в корне изменить ситуацию на поле боя, сообщает ТАСС.

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